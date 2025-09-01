أعلنت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاغون، اليوم (الإثنين)، أن بلادها تدرس الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن السلام يتطلب العدل.وقالت فاغون في مؤتمر صحفي: كل يوم نخسر في غزة ما يقارب صفاً من الطلبة؛ بسبب القصف المتواصل والتجويع المتعمد، موضحة بأنه يتم منع الدعم المنقذ للحياة بشكل متعمد وعائلات كاملة تمحى أمام أعين العالم.وأشارت إلى أن السلام يتطلب العدل؛ لذلك فرضنا عقوبات على وزراء في إسرائيل، ومنعنا الاتجار في السلاح معها.وأشارت إلى أن بلادها اعترفت بفلسطين، وستدعو خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوسيع نطاق الاعتراف بها.من جهة أخرى، قالت رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرك موسار: العالم حاكم مرتكبي مجزرة سربرنيتسا، لكننا نجد من يدافع ويقبل الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة، منددة بالصمت تجاه جرائم إسرائيل.وأضافت: العالم دان هجوم السابع من أكتوبر، لكن لا نجد إجماعاً عندما يتعلق الأمر بمن يعيشون في غزة، مبينة أن «سياسيون بالاتحاد الأوروبي لا يتحركون رغم إعلان المجاعة رسمياً في مدينة غزة وما حولها».وأشارت إلى أن أوروبا نسيت أن حقوق الإنسان والكرامة مهمة في كل مكان بالعالم.وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلطسينيين «الأونروا» قد أكدت إن نحو 660 ألف طفل في غزة جياع ويائسون ومصابون بصدمات نفسية بدلاً من العودة إلى المدارس.