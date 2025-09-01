اتهمت متحدثة المفوضية الأوروبية أريانا بوديستا، اليوم (الإثنين)، روسيا بالوقوف وراء تشويش نظام تحديد المواقع العالمي (رادار) في الطائرة التي كانت تقل رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين أثناء استعدادها للهبوط في بلغاريا أمس (الأحد).وقالت ابوديستا في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم، يمكننا فعلاً تأكيد حدوث تشويش لنظام تحديد المواقع، لكن الطائرة هبطت بأمان في بلغاريا، مضيفة: «تلقينا معلومات من السلطات البلغارية تفيد بأنها تشتبه بأن الأمر كان نتيجة تدخل روسي صارخ، لكن لم يتضح إن كانت الرحلة المستأجرة استُهدفت عمداً».وأشارت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن الطائرة هبطت بسلام في مطار بلوفديف في جنوب بلغاريا من دون أن تضطر لتغيير مسارها، وأن فون دير لاين ستواصل جولتها المقررة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الواقعة على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا.وذكرت بوديستا أن هذه الحادثة تبرز في الواقع مدى أهمية وضرورة المهمة التي تقوم بها رئيسة المفوضية الأوروبية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الواقعة على الخطوط الأمامية، مبينة أن فون دير لاين شهدت بشكل مباشر الصعوبات اليومية الناجمة عن التهديدات القادمة من روسيا ووكلائها.وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تعزيز الاستثمار في المجال الدفاعي وتعزيز جاهزية أوروبا حتى بشكل أكبر عقب هذه الحادثة.وكانت فون دير لايين (66 عاماً) قد وصلت إلى بلغاريا أمس، في إطار جولة تشمل سبع دول على الخطوط الأمامية في الاتحاد الأوروبي مع روسيا.بدورها، قالت الحكومة البلغارية: إنه خلال الرحلة التي كانت تقل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى بلوفديف، تم تحييد إشارات الأقمار الاصطناعية التي تنقل معلومات إلى نظام تحديد المواقع العالمي للملاحة التابع للطائرة، مضيفة: «من أجل ضمان سلامة الرحلة، عرضت أجهزة الحركة الجوية فوراً وسيلة هبوط بديلة باستخدام أدوات الملاحة الأرضية».وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» قد ذكرت أن الطائرة أُجبرت على استخدام الخرائط الورقية للهبوط.