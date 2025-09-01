فيما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اتخذها قرارا واضحا بوقف إرسال الأسلحة المرتبطة بالحرب في غزة إلى إسرائيل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصويت خلال اجتماع للمجلس الأمني المصغر على صفقة جزئية لإطلاق سراح الأسرى.وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية اليوم (الإثنين)، أن نتنياهو قال إنه لا داعي للتصويت على صفقة جزئية لأنه لم يكن مدرجا على جدول أعمال الاجتماع، مبينة أن نتنياهو هاجم رئيس أركان الجيش إيال زامير وطلب منه التوقف عن التسريبات بشأن الجيش.في غضون ذلك، قالت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم اليوم، إن الرابطة أقرت باستيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، مبينة 86% من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، أيدوا القرار الذي ينص على أن سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تلبي التعريف القانوني للإبادة الجماعية في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948).من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تسجيل 9 وفيات بسبب المجاعة وسوء التغذية، بينها 3 أطفال، خلال 24 ساعة، مؤكدة أن تلك الحصيلة أدت إلى ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 348 قتيلاً، بينهم 127 طفلا.وأكدت الوزارة مقتل 98 فلسطينيا وإصابة 404 آخرين بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية، موضحة أن ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر2023 ارتفع إلى63,557 قتيلاً و160,660 جريحاً.وكانت مصادر طبية فلسطينية، أكدت مقتل 34 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، بينهم 7 من منتظري المساعدات.ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت العزلة الدولية لإسرائيل خصوصاً بعد إعلان وزارة الخارجية الألمانية وقف إرسال الأسلحة لإسرائيل.