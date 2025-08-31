حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم (الأحد)، من زج الجيش اللبناني في مواجهة لا تُناسب دوره الوطني الجامع، مؤكداً في كلمة له انفتاحه على الحوار ضمن سقف الدستور وخطاب القسم.

وشدد بري على أن أي نقاش حول سلاح حزب الله لا يمكن أن يتم إلا في إطار وطني شامل قائلاً: إننا منفتحون لمناقشة مصير السلاح، في إطار حوار هادئ توافقي تحت سقف الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقوانين والمواثيق الدولية، بما يؤدي إلى صياغة إستراتيجية للأمن الوطني تحمي لبنان وتحرر أرضه وتصون حدوده، مضيفاً: نرفض التهديد وضرب الميثاقية واستباحة الدستور والقفز فوق البيان الدستوري ووقف النار الذي يمثل الإطار التنفيذي.

وأشار إلى أنّ لبنان التزم بمتطلبات اتفاق وقف إطلاق النار، بينما لم يلتزم الكيان الإسرائيلي بأي من بنوده بل زاد من احتلاله وواصل عدوانه، مشيراً إلى أن القرى المدمرة ليست قرى شيعية فقط، بل إن من بينها قرى سنية وبعضها يشبه لبنان بجناحيه المسلم والمسيحي. وأشار إلى أن موقف الوزراء في هاتين الجلستين ليس مذهبياً بل موقف وطني، مبيناً أن ما طرحته الورقة الأمريكية تجاوز مبدأ حصر السلاح وكأنه بديل عن اتفاق نوفمبر.

وأكد أن لبنان نفذ ما عليه، بينما إسرائيل أصرت على استمرار إطلاق النار، مشدداً بالقول: من غير الجائز وطنياً وبأي وجه من الوجوه رمي كرة النار في حضن الجيش اللبناني الذي نعتبره درع الوطن وحصنه الحصين.

وتساءل بري: ألا تشكل زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي إلى جنوب لبنان إهانة؟ مخاطباً اللبنانيين بالقول: ألم تروا أن موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تفاخر بأنه في مهمة تاريخية لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى يشمل لبنان؟

وأضاف بري: من يقود حملات الشتم بحق طائفة مؤسسة للكيان اللبناني كان يراهن على نتائج العدوان الإسرائيلي لإحياء مشاريع قديمة، مبيناً أن موقف الوزراء الشيعة لم يكن طائفياً أو مذهبياً إنما هو وطني بامتياز. وختم بري بالقول: «نريد نزع الفتن من لبنان وإعادة إعماره لجميع اللبنانيين».