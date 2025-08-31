هدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الأحد)، بشن ضربات في عمق روسيا، موضحاً أن الروس خسروا أكثر من 290 جندياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.وقال زيلينسكي في منشور على حسابه في «إكس»: «بعد اجتماع مع قائد الجيش الجنرال أولكسندر سيرسكي، فإننا سنواصل عملياتنا النشطة بالطريقة اللازمة تماماً للدفاع عن أوكرانيا»، مبيناً أن القوات والموارد جاهزة، وجرى التخطيط لضربات جديدة في العمق.وكتب زيلينسكي: «الجيش الروسي يركز جهوده نحو بوكروفسك، فيما تواصل قواتنا تنفيذ مهامها في منطقة دونيتسك»، مضيفاً: «حللنا الوضع في اتجاه زابوريجيا، وكذلك في المناطق الحدودية لمنطقتي سومي وخاركيف، وسنواصل عملياتنا النشطة بالشكل المطلوب».وفي سياق متصل، قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أوليه كيبر، إن هجوماً روسياً بطائرات مسيرة ألحق أضراراً بمنشأة للكهرباء بالقرب من مدينة أوديسا جنوب البلاد، موضحاً أن التيار الكهربائي انقطع عن أكثر من 29 ألف مشترك اليوم.ولفت كيبر إلى أن أكثر المناطق تضرراً هي مدينة تشورنومورسك على أطراف أوديسا، مؤكداً أن الهجوم الروسي الليلي أحدث دماراً في منازل سكنية ومبانٍ إدارية، وأدى إلى إصابة شخص واحد.بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 21 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق عدة مناطق، بعد هجوم ليلي.وقالت الوزارة إن 11 طائرة مسيّرة أسقطت فوق منطقة فولغوغراد جنوب روسيا، فيما دُمّرت البقية فوق مناطق روستوف وبيلغورود وبريانسك في الجنوب الغربي.وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت أمس (السبت)، أن أنظمتها الجوية تمكنت من اعتراض 4 صواريخ من طراز «نبتون» و233 طائرة مسيّرة أوكرانية، مشيرة إلى أنه تم إسقاط 20 مسيرة في أجواء شبه جزيرة القرم ومقاطعة سمولينسك.