بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بإشاعة وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

وانتشار وسم «ترامب ميت»، ظهر الرئيس الأمريكي مجددا عبر منشور في منصة «تروث سوشيال» يشتمل على رابط يؤدي إلى منشور على منصة «إكس» يحتوي على صورة شخصية له مصحوبة بتعليق غامض.

وجاء في التعليق: «العالم سوف يفهم قريبا. لا شيء يمكنه أن يوقف ما هو قادم».

ولم يقدم ترمب أي تفسير أو تعليق إضافي حول سبب مشاركته لهذا المنشور أو حول المعنى المقصود من العبارة المنشورة.

وتظهر في الصورة التي تم تداولها، الرئيس الأمريكي واقفا وهو يرفع راحتي يديه إلى الأعلى وفي كفه الأيسر ( O+)، فيما يظهر كوكب الأرض بشكل واضح خلف خلفية الصورة.

وأثار المنشور الكثير من الجدل، وترواحت تحليلات المتابعين للصورة بين ماهو سياسي وبين ما يربط المنشور بصحة الرئيس الأمريكي.