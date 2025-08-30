طالب وزير الخارجية الإسباني خوزي مانويل الباريز، اليوم (السبت)، بتحرك أوروبي شامل بشأن قطاع غزة، وذلك في رسالة بعثها إلى مسؤولة السياسة الخارجية والأمن الأوروبية، مشدداً على أن أوروبا تفعل القليل جداً.وكتب الباريز على حسابه بـ«إكس»: «اقترحت إسبانيا خطة لأجل غزة تبدأ بحظر مبيعات الأسلحة الأوروبية إلى إسرائيل، وإدراج المزيد من الأشخاص في قائمة العقوبات وتضمينها أي شخص يحاول عرقلة حل الدولتين لأنه الحل الوحيد الذي من شأنه إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».وشدد على وجوب مساعدة السلطة الفلسطينية بمبالغ مالية هائلة، وذلك لأنها تكافح بسبب احتجاز إسرائيل الضرائب التي يجب أن تعود إليها، مؤكداً أهمية الامتثال لكافة أحكام محكمة العدل الدولية وآرائها الاستشارية، ووقف كافة أنواع التجارة الواردة من المستوطنات غير الشرعية.ولفت إلى أن إسبانيا اقترحت في خطتها تعليق الاتفاقية القائمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بالكامل، مشدداً على أنه لا يمكن مواصلة التعامل مع إسرائيل كأن شيئاً لم يكن وهناك كارثة إنسانية في غزة، يموت فيها آلاف الفلسطينيين بالمجاعة، بينهم الأطفال والرضع.وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه التعامل مع إسرائيل سوى من خلال احترام حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه عندما تؤكد اللجنة المختصة في تقرير وجود انتهاكات جسيمة، عندها يتوجب التحرك. وأضاف: «الوقت ليس للكلام الآن وإنما للفعل، يجب التحرك من أجل وقف الحرب وكسر حصار إسرائيل ضد غزة».