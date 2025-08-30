دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (السبت)، الولايات المتحدة وأوروبا والعالم بأسره لاتخاذ إجراء حاسم ضد روسيا، وذلك بعد الهجمات على منطقة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي على «فيسبوك»، اليوم: «هذه الحرب لن تنتهي ببيانات سياسية، يجب اتخاذ خطوات حقيقية»، مشدداً على ضرورة فرض المزيد من العقوبات، ويجب أن تستهدف روسيا نفسها في قطاعي البنوك والطاقة.

وأعرب زيلينسكي عن أسفه إزاء حقيقة أن روسيا أظهرت من خلال هجماتها الأخيرة بالصواريخ والطائرات المسيرة وصواريخ كروز أنها تظهر مجدداً تجاهلها التام للكلمات، مضيفاً: «نعول على الإجراءات الحقيقية وأنه من الواضح تماماً أن موسكو استغلت الوقت المقدم من الغرب للإعداد لمحادثات بين الرئيسين الأوكراني والروسي لتنظيم هجمات جديدة».

بالمقابل، أعلنت روسيا اليوم أنها تسيطر على 79% من أراضي دونيتسك، و99.7% من أراضي لوغانسك، موضحة أنها أقامت منطقة عازلة على طول حدود أوكرانيا في سومي وخاركيف.

وكانت أمريكا قد أبلغت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس، أن الضربات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة الروسية على أوكرانيا التي أسفرت عن سقوط ضحايا تلقي بظلال من الشك على جدية رغبة روسيا في السلام، محذرة من أن واشنطن قد تعاقب موسكو بإجراءات اقتصادية إذا واصلت الحرب.

وذكر الدبلوماسي الأمريكي جون كيلي أمام المجلس المؤلف من 15 عضواً، أن الولايات المتحدة تدعو روسيا إلى تجنب هذه العواقب من خلال وقف العنف والانخراط بشكل بناء لإنهاء الحرب، مضيفاً: «يجب على روسيا أن تقرر الآن التحرك نحو السلام. يجب أن يتفق قادة روسيا وأوكرانيا على الاجتماع بشكل ثنائي».