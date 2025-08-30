اتهم الجيش السوداني، اليوم (السبت)، قوات الدعم السريع بشن قصف مدفعي مكثف على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غرب السودان، في وقت دخلت المعارك بينهما مرحلة الكر والفر داخل أحياء المدينة.

وتوغل الدعم السريع أخيراً في المحور الجنوبي الغربي للفاشر مع استمرار قصفها المدفعي اليومي المستمر على وسط وشمال المدينة.

في غضون ذلك، أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم، ارتفاع قتلى الكوادر الطبية خلال الحرب إلى 231 كادراً فيما تجاوز عدد الجرحى منهم 500 وأكثر من 59 مفقوداً.

وذكرت الشبكة في منشور على حسابها في الفيسبوك: إن تلك الحصيلة وثقتها منذ أبريل 2023، موضحة أن مصير المفقودين لا يزال مجهولاً حتى اللحظة.

ودانت شبكة أطباء السودان الاستهداف الممنهج والمتكرر للكوادر الطبية في الحرب الدائرة بالبلاد، مؤكدة أن استهداف الكادر الطبي يُعد جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف الأطباء والمستشفيات وفرق الإغاثة.

وأشارت الشبكة إلى أن استهداف الكوادر الطبية لا يهدّد حياة الأطباء فقط، بل يهدّد حياة مئات الآلاف من المواطنين الذين يعتمدون بشكل أساسي على ما يقدمون من خدمات في ظل الانهيار الصحي.

وكانت الشبكة قد أعلنت في بيان أمس مقتل المدير الطبي لمركز السلام الصحي لجروح السكري الطبيب ضو البيت أحمد في قصف لقوات الداعم السريع على مدينة الفاشر، مبينة أن أحمد قتل أثناء خدمته المرضى والمصابين.