يبدو أن عدوى الحروب انتقلت الى النزاعات العشائرية ولأول مرة تتمكن عشيرة في نزاعها مع عشيرة أخرى في العراق من أسر عميد في الجيش العراقي خلال نزاع دام وقع بين العشيرتين صباح اليوم (السبت).والقصة، التي اطلعت عليها «عكاظ»، اندلع إثر نزاع عشائري عنيف بناحية العكيكة جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق؛ بسبب خلاف على أرض زراعية بين عشيرتين.وأوضح مصدر أمني في حديثه «عكاظ» أن النزاع العشائري أدى لإصابة شخص موظف في وزارة التربية يعمل «معلماً» بجروح خطيرة، ووقوع ابن عمه يعمل ضابط برتبة عميد في الجيش العراقي «أسيراً» بيد أحد طرفي النزاع.واحتشدت القوات الأمنية عند منطقة النزاع العشائري تمهيداً لاقتحامها من أجل إطلاق سراح الضابط الأسير.وقال المصدر نفسه، إن أحد الأفراد الذين تسببوا باندلاع النزاع العشائري مطلوب للسلطات القضائية، كونه محكوماً ثلاث مرات بالإعدام غيابياً.ويلجأ معظم الأشخاص في العراق، خصوصاً بمحافظات الوسط والجنوب، إلى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها أو تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من أضرار مادية أو معنوية.وقد لا تفضي التسوية العشائرية إلى التوصل لحل خصوصاً في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء إلى حمل السلاح والاشتباك فيما بينهم، وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر سنواتٍ ترافقها تتخللها اشتباكات بين الحين والآخر.