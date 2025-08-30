كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم (السبت)، اعتقال 8 أشخاص يشتبه في محاولتهم نقل إحداثيات من مواقع مهمة وتفاصيل عن شخصيات عسكرية كبيرة إلى جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، موضحاً أن المشتبه بهم تلقوا تدريباً متخصصاً من الموساد عبر منصات الإنترنت.ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بيان صادر عن الحرس الثوري قوله: المشتبه بهم جرى القبض عليهم في شمال شرق إيران، قبل تنفيذ خططهم، موضحاً أنه تم ضبط مواد لصنع قاذفات وقنابل ومتفجرات وشراك.وكانت الشرطة الإيرانية قد أعلنت اعتقال ما يصل إلى 21 ألف مشتبه به خلال الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوماً، متهمة إيّاهم بتقديم المعلومات إلى الموساد خلال الحرب الجوية التي شنتها إسرائيل على إيران في يونيو الماضي واستمرت 12 يوماً.وأعدمت إيران 8 أشخاص على الأقل في الأشهر القليلة الماضية، من بينهم العالم النووي روزبه وادي الذي اتهمت بتسليم معلومات إلى إسرائيل حول عالم آخر قتل في غارات جوية إسرائيلية، بحسب وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية.وذكرت الوكالة أن روزبه وادي كان يعمل في إحدى الهيئات المهمة والحساسة في إيران، ما جعله هدفاً جذاباً للموساد الإسرائيلي الذي تعرف عليه عبر شبكة الإنترنت، مشيرة إلى أن وادي، خضع لتدريب فني على تركيب واستخدام نظام الاتصال الآمن ونقل المعلومات المهمة والسرية.