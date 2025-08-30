أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (السبت)، مقتل رئيس البرلمان الأوكراني السابق أندري باريوباي في مدينة لفيف غربي البلاد، مؤكداً أن البحث جارٍ عن القاتل.وقال زيلينسكي على منصة «إكس»: «وزير الداخلية إيهور كليمنكو والمدعي العام روسلان كرافشينكو أبلغا للتو بأولى الملابسات لجريمة قتل مروعة في لفيف. لقد قُتل أندري باريوباي».من جهة أخرى، قال سلاح الجو الأوكراني، اليوم، إن القوات الروسية شنت هجوماً آخر بالطائرات المسيرة ليلاً على أوكرانيا، وجرى الإبلاغ عن وقوع انفجارات في العديد من المناطق، موضحة أن انفجارات وقعت بالقرب من شيركاسي وشيرنيهيف وفي دنيبرو وكييف.بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على بلدات كاميشفاخا في دونيتسك شرقي أوكرانيا، مبينة أن قواتها دمرت 4 صواريخ أوكرانية ومن طراز «نبتون» وما يصل إلى 233 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي، تمكنت من اعتراض 4 صواريخ من طراز «نبتون» و233 طائرة مسيرة، مشيرة إلى أنه تم إسقاط 20 مسيرة أوكرانية في أجواء شبه جزيرة القرم ومقاطعة سمولينسك.وأشارت إلى أنها شنت هجوماً مكثفاً بأسلحة دقيقة استهدف منشآت صناعات الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى قواعد جوية عسكرية في أوكرانيا.