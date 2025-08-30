زار عضوا الكونغرس الأمريكي كريس فان هولين وجيف ميركلي، اليوم (السبت)، معبر رفح ومخازن المساعدات في محافظة سيناء، وذلك بعد جولة شملت إسرائيل والضفة الغربية والأردن.وأكد العضوان أن الهدف من الزيارة هو الضغط من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددَين على أن هناك حاجة ماسة لها في ظل تفاقم المجاعة.كما شددا على ضرورة مواصلة الدعوات لوقف فوري لإطلاق النار وإعادة جميع الأسرى دون تأخير، موضحَين أنهما استمعا إلى ما وصفاه بـ«بروباغندا خالصة» من الجانب الإسرائيلي بشأن عملية إدخال المساعدات، لكنهما قالا إن الواقع على الأرض مختلف تماماً، إذ تمر كميات قليلة فقط من المساعدات إلى القطاع، رغم وجود ما يكفي من الغذاء لإطعام سكان غزة لثلاثة أسابيع في مخازن برنامج الأغذية العالمي وحده.وخلال زيارتهما إلى إسرائيل، تفقد عضوا الكونغرس - وكلاهما ينتمي إلى الحزب الديمقراطي - مخازن برنامج الأغذية العالمي هناك، إضافة إلى معبر كرم أبوسالم وميناء أشدود.وقال فان هولين إن 20 حاوية فقط يُسمح لها بالخروج يومياً من المخازن بسبب ما وصفه بـ«عملية مرهقة ومتعمدة لعرقلة إدخال المساعدات»، بينما أوضح ميركلي أنهما استمعا في معبر كرم أبوسالم إلى تصريحات وردية تزعم وصول المساعدات إلى غزة بلا عراقيل، غير أن الواقع كان مختلفاً تماماً، القليل من المساعدات تمر.من جانبه، كشف مسؤول في برنامج الأغذية العالمي أن البرنامج تسلّم 2,200 حاوية طعام تعادل 40 ألف طن متري من الغذاء الجاهز للدخول إلى غزة.