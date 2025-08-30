ترمب يسحب الحماية الأمنية من كامالا هاريس

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض، (الجمعة)، أن الرئيس دونالد ترمب ألغى حماية جهاز الخدمة السرية لمنافسته في انتخابات 2024 كامالا هاريس، التي كانت نائبة للرئيس السابق جو بايدن.



وفي العادة يحصل نواب الرئيس السابقون على الحماية التي يوفرها لهم جهاز الخدمة السرية لـ6 أشهر بعد مغادرتهم مناصبهم.



لكن المسؤول في البيت الأبيض قال إن حماية هاريس تم تمديدها حتى يناير 2026، من قبل الرئيس السابق جو بايدن قبل أن يغادر منصبه بداية العام الحالي.



وقرر ترمب إلغاء هذا القرار اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.



وستبدأ هاريس في سبتمبر المقبل جولة ترويجية لمذكراتها «107 أيام» في 15 مدينة، تتناول محاولتها التي لم تتوج بالنجاح للوصول إلى الرئاسة.



وكانت هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي لمدة 107 أيام بعد انسحاب بايدن من السباق في الأسابيع التي أعقبت مناظرة كارثية ضد ترمب.



وتفوق ترمب على هاريس وفاز بالرئاسة في النهاية.



وقال المسؤول إن الرسالة الموجهة إلى هاريس، التي تحمل تاريخ يوم أمس الخميس، تنص على أن إنهاء الحماية الأمنية الإضافية سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل.

وقالت كيرستن ألين، المستشارة البارزة لهاريس إن «نائبة الرئيس ممتنة لجهاز الخدمة السرية الأمريكي لاحترافيته وتفانيه والتزامه الثابت بالسلامة».

وخسرت هاريس الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لكنها لم تستبعد إمكانية الترشح للرئاسة في عام 2028.

وأنهى ترمب أيضاً الحماية الأمنية الاتحادية لآخرين، بمن فيهم منتقدون له مثل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون. وفي مارس الماضي أنهى الحماية الأمنية لابني بايدن، هانتر وآشلي.