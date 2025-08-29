اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الجمعة)، موسكو بحشد نحو 100 ألف جندي قرب مدينة بوكروفسك، موضحاً أن هذا الحشد يستعد لعمليات هجومية.

وقال زيلينسكي للصحافيين: «هناك حشد وتمركز للعدو. ما يصل إلى 100 ألف جندي، هذا ما لدينا حتى صباح اليوم. إنهم يستعدون لعمليات هجومية على أي حال»، مضيفاً أن القوات الأوكرانية تعمل على التصدي للقوات الروسية في منطقة سومي على الحدود الشمالية الشرقية.

يذكر أن مدينة بوكروفسك تُعد من المدن الرئيسية في شرق أوكرانيا، فيما تتحدث روسيا عن كونها جزءاً من أراضيها.

وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم، شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكداً أن بوتين لا يستبعد عقد اللقاء شريطة الإعداد الجيد له.

وقال بيسكوف للصحفيين: «أود أن أذكركم بموقف الرئيس بوتين، فهو لا يستبعد إمكانية عقد مثل هذا اللقاء، لكن أي اجتماع على أعلى مستوى يجب أن يُحضَّر له جيداً، ويُستكمل العمل المطلوب أولاً على مستوى الخبراء».

وفي موازاة ذلك، يدرس القادة الأوروبيون إنشاء منطقة عازلة بعمق 40 كيلومتراً على طول خطوط المواجهة الروسية-الأوكرانية، إلى جانب تخصيص نحو 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، وذلك ضمن مقترحات لاتفاق سلام محتمل.