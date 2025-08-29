أطلقت قوات العمالقة الجنوبية المتمركزة في باب المندب، اليوم (الجمعة)، حملة أمنية لملاحقة مهربي المخدرات في المنطقة الساحلية القريبة من المضيق جنوب غربي اليمن، وتمكنت من ضبط كمية من المخدرات وعدد من المهربين.

وقال مصدر عسكري إن قوات العمالقة، بالتنسيق مع الحملة الأمنية المشتركة، داهمت أحد أوكار تهريب وتجارة المخدرات في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، وضبطت 28500 قرص من مادة البريجابالين المخدِّرة، كما ألقت القبض على اثنين من عناصر التهريب، موضحاً أن القوات فتحت محاضر تحقيق مع الموقوفين، وحرزت المضبوطات تمهيداً لنقلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتُعد هذه العملية الثانية خلال أقل من ثلاثة أيام، بعد أن ضبطت القوات، الثلاثاء الماضي، قارباً يحمل 150000 حبة من مخدر الكبتاغون، وأوقفت ثلاثة مهربين في عرض البحر قبالة سواحل باب المندب بمحافظة لحج، وأحالتهم إلى الجهات المختصة.

وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة)، على ضرورة مضاعفة الجهود في محاربة التهريب وتأمين السواحل، مشيداً بما حققته قوات الحملة الأمنية المشتركة من نجاحات خلال الأيام الماضية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت خلال الأشهر القليلة الماضية كميات كبيرة من شحنات المخدرات في السواحل اليمنية وميناء عدن والمنافذ البرية، إلى جانب عدد من شحنات الأسلحة المهربة، وقد لاقت هذه اليقظة الأمنية ترحيباً واهتماماً يمنياً ودولياً واسعاً.