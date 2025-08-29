في حين أكدت مصادر طبية فلسطينية مقتل 47 شخصاً في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في غزة منذ فجر اليوم (الجمعة)، بينهم 7 من منتظري المساعدات، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم الموسع المخطط له على القطاع المحاصر.

وقال جيش الاحتلال إنه يعمل حالياً بقوة كبيرة على مشارف المدينة، موضحاً أن الوقف التكتيكي للنشاط العسكري لن يُطبَّق في مدينة غزة التي اعتبرها منطقة قتال خطرة.

وفي الوقت ذاته، ذكرت القناة الـ12 أن جيش الاحتلال أجلى جثة الأسير إيلان فايس من قطاع غزة.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم: «سنطرح خطة أوروبية لوقف الحرب في غزة، وسنقترح إجراءات عاجلة لمواجهة المجاعة»، داعياً إلى توسيع قائمة العقوبات ضد معرقلي السلام.

وأشار إلى أنه سيطلب منع بيع أسلحة أوروبية لإسرائيل، مؤكداً أن حل الدولتين هو الطريق إلى السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

من جهته، وصف متحدث باسم الحكومة البريطانية قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد عمليتها العسكرية في غزة بأنه خطأ، موضحاً أن الحل يجب أن يكون دبلوماسياً لإنهاء الحرب.

ودعا المتحدث باسم الحكومة البريطانية إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن الأسرى، وزيادة المساعدات لغزة، مبيناً أن بلاده لن تدعو أي وفد حكومي إسرائيلي إلى حضور المعرض العسكري في لندن.

وجاء ذلك فيما دعا 26 دبلوماسياً نمساوياً حكومتهم إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الحرب في غزة.