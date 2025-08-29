أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الجمعة)، أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشيداً بالقرارات الشجاعة للحكومة اللبنانية في اتجاه استعادة حصرية السلاح.

وشدد ماكرون، في منشورات على حسابه بمنصة «إكس»، على ضرورة تبنّي الخطة التي ستُعرض خلال اجتماع لتحقيق هذه الغاية، موضحاً أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيتوجّه إلى لبنان للعمل مع السلطات من أجل تنفيذ الأولويات فور اعتماد خطة الحكومة.

وأكد الرئيس الفرنسي كذلك ضرورة الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان ووقف جميع الانتهاكات للسيادة، موضحاً أنهما شرطان أساسيان لتطبيق خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بحصرية القوى المسلحة.

ولفت إلى أن بلاده مستعدة للعب دور من أجل استعادة النقاط الخمس التي تحتلها إسرائيل، مبيناً أنه أبلغ نظيره اللبناني، جوزيف عون، بعزم باريس عقد مؤتمرين حول لبنان قبل نهاية العام: الأول لدعم القوات المسلحة، والثاني للنهوض وإعادة الإعمار.

وأطلق الجيش اللبناني، اليوم، المرحلة الجديدة من خطة جمع السلاح من المخيمات الفلسطينية، بعد أن دخل المرحلة الثانية ضمن مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكدت مصادر لبنانية أن آليات الجيش وصلت إلى مخيم برج البراجنة، تمهيداً لتسليم سلاح حركة فتح ضمن خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتعزيز الأمن في المخيمات، مبينة أنه من المقرر أن تتسلم الوحدات العسكرية أسلحة موجودة داخل مخيمات برج البراجنة وصبرا وشاتيلا ومار إلياس في العاصمة بيروت، بالتنسيق مع حركة فتح.

وفي السياق ذاته، أعلن الأمن الفلسطيني في لبنان إنهاء تسليم السلاح في 6 مخيمات، مؤكداً تسليم السلاح الثقيل من مخيمات برج البراجنة وشاتيلا ومار إلياس.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن، أمس (الخميس)، استلام كمية من السلاح الفلسطيني من المخيمات جنوبي الليطاني، استكمالاً لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية.

ويبلغ عدد الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان 489293 فلسطينياً، إلا أن الأرقام الفعلية تشير إلى تقديرات أقل، إذ يُعتقد أن العدد الحقيقي يقارب 300 ألف، موزعين على 12 مخيماً: عين الحلوة (وهو الأكبر والمصنَّف «الأخطر»)، الميّة وميّة، الرشيدية، البص، البرج الشمالي، برج البراجنة، صبرا وشاتيلا، مار إلياس في بيروت، نهر البارد شمال لبنان، البداوي شمال لبنان، الويفل في بعلبك، وضبية في جبل لبنان.