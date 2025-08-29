كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم (الجمعة)، عن شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكداً أن بوتين لا يستبعد عقد اللقاء شريطة الإعداد الجيد له.

وقال بيسكوف للصحفيين: «أود أن أذكركم بموقف الرئيس بوتين، فهو لا يستبعد إمكانية عقد مثل هذا اللقاء، لكن أي اجتماع على أعلى مستوى يجب أن يُحضَّر له جيداً، ويُستكمل العمل المطلوب أولاً على مستوى الخبراء».

وفي موازاة ذلك، يدرس القادة الأوروبيون إنشاء منطقة عازلة بعمق 40 كيلومتراً على طول خطوط المواجهة الروسية – الأوكرانية، إلى جانب تخصيص نحو 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، وذلك ضمن مقترحات لاتفاق سلام محتمل.

ونقلت مجلة بوليتيكو عن خمسة دبلوماسيين أن فكرة المنطقة العازلة تُعد واحدة من عدة مقترحات يناقشها المسؤولون الأوروبيون، سواء لمرحلة ما بعد الحرب أو لوقف إطلاق النار. غير أن الخلافات ما زالت قائمة حول عمق المنطقة، فضلاً عن عدم وضوح موقف كييف منها، خاصة إذا ما ارتبطت بتنازلات إقليمية.

من جانبه، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في اجتماع افتراضي مع عدد من القادة الأوروبيين أمس (الخميس)، على ضرورة صياغة واضحة للضمانات الأمنية لأوكرانيا كجزء من أي خطة للتسوية السلمية مع روسيا بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب.

وقال زيلينسكي إن بلاده ترى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «مهتم فقط بمواصلة الحرب».

وبحسب بوليتيكو، يختبر الاتحاد الأوروبي استعداد حكوماته لتحويل الأصول الروسية المجمدة إلى استثمارات عالية المخاطر، بما يدر أرباحاً أكبر يمكن توجيهها لدعم أوكرانيا، ويزيد في الوقت ذاته الضغط على موسكو للقبول باتفاق سلام.