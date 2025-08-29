أستراليا: الرسوم الجمركية الأمريكية تؤثر سلبًا على ما يقارب 3 آلاف شركة أسترالية

أعلنت الحكومة الأسترالية أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات ستؤثر سلبًا على ما يقارب (3000) شركة أسترالية، خصوصًا العاملة في قطاعات الصناعات الطبية والتعدينية والزراعية.

وأوضح وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز, أن هذه الإجراءات الأمريكية، التي تستهدف واردات بقيمة تتراوح بين (150) و(850) مليار دولار، ستشكل عبئًا إضافيًا على الشركات الأسترالية الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التصدير إلى السوق الأمريكية.

وأكدت الغرفة التجارية الأسترالية أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى زيادة في تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية للشركات المحلية، الأمر الذي قد ينعكس على فرص العمل والاستثمار في السوق الأسترالية.