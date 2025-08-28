رئيس وزراء اليمن: التعليم أولوية وطنية وركيزة لصناعة المستقبل

ترأس رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك اجتماعاً بقيادة وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في المحافظات، تزامناً مع اقتراب العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن التعليم يمثل أولوية وطنية وركيزة لصناعة المستقبل والنهضة، وأن الحكومة توليه اهتماماً خاصاً للارتقاء بمستواه وتحسين أوضاع المعلمين وتوفير بيئة تعليمية قادرة على مواكبة التطورات.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة وضع إستراتيجية واضحة لتطوير التعليم تعالج الاختلالات التي تراكمت في السنوات الأخيرة، وتقدم حلولاً شاملة للنهوض بالقطاع. وأكد أن التعليم حق مقدس للجميع، ولا يجوز تعطيل العملية التعليمية أو المتاجرة بها، مشيراً إلى أن إضرابات المعلمين لا يجب أن تتحول إلى وسيلة لحرمان الطلاب من مستقبلهم.

كما وجّه رئيس الوزراء بإلزام المدارس الخاصة بتخفيض الرسوم تماشياً مع تحسن سعر صرف العملة، متوعداً المخالفين بإجراءات قانونية صارمة. وحث المعلمين على موازنة حقوقهم المشروعة مع رسالتهم المقدسة تجاه الأجيال القادمة، معبراً عن تقديره لدورهم السامي، ومؤكداً التزام الحكومة بتحسين أوضاعهم.