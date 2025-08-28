كشف مصدر حكومي سوري، اليوم (الخميس)، عثور الجيش السوري على أجهزة مراقبة وتنصت في منطقة جبل المانع جنوب دمشق خلال جولة ميدانية يوم (الثلاثاء). ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا» عن المصدر، فإنه أثناء محاولة التعامل مع الأجهزة تعرض الموقع لهجوم إسرائيلي تسبب في سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات.

وقال المصدر إن الاستهدافات الجوية وهجمات الطائرات المسيّرة استمرت في منع الوصول إلى المنطقة حتى مساء اليوم التالي (الأربعاء)، موضحاً أن مجموعات من الجيش قامت بتدمير جزء من المنظومات عبر استهدافها بالسلاح المناسب، وسحب جثامين القتلى.

ولفت المصدر إلى أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات عدة على الموقع أخيراً، أعقبها إنزال جوي لم تُعرف تفاصيله بعد، وسط استمرار التحليق المكثف لطيران الاستطلاع.

وكان التلفزيون السوري الرسمي قد نقل عن ما وصفه بـ«المصادر الخاصة» أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ إنزالاً جوياً في منطقة الكسوة بريف دمشق، أمس (الأربعاء)، سبقه غارات جوية استهدفت موقعاً عسكرياً.

وأشارت المصادر إلى أن المنطقة شهدت تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع خلال عملية الإنزال الجوي، وهجمة ثانية خلال 24 ساعة على الموقع العسكري في جبل المانع قرب الكسوة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أعربت أمس عن بالغ إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الكسوة، وأسفر عن مقتل 6 جنود من قوات الجيش السوري.

وقالت الوزارة إن الاعتداء يأتي في سياق السياسات العدوانية المتكررة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مجددة تمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها وفقاً لأحكام القانون الدولي.

ودعت وزارة الخارجية السورية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية في وضع حدٍّ لهذه الاعتداءات المتكررة، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها المستمرة ضد سورية وشعبها ومؤسساتها الوطنية.