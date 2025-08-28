اشتباك عنيف بين زعماء مجلس الشيوخ المكسيكي داخل الجلسة

في مشهد غير مسبوق، تحولت جلسة مجلس الشيوخ المكسيكي إلى ساحة للعنف، حيث اندلعت مشاجرة بين زعيم الحزب الثوري المؤسسي (PRI) أليخاندرو «أليتو» مورينو ورئيس المجلس جيراردو فرنانديز نورونيا، عضو حزب مورينا الحاكم.

وقعت الحادثة أثناء غناء النواب للنشيد الوطني في ختام الجلسة، بعد نقاش ساخن حول وجود قوات أجنبية على الأراضي المكسيكية، وفقًا لما ذكره نورونيا في مؤتمر صحفي لاحق.

وفي لقطات بثت مباشرة، شوهد مورينو وهو يقترب من نورونيا، يكرر قائلاً: «أطالبك بالسماح لي بالتحدث»، ممسكًا بذراع نورونيا، فرد نورونيا قائلاً: «لا تلمسني»، ثم بدأ الاثنان بدفع بعضهما، حيث تسبب مورينو في إسقاط مصور أثناء الاشتباك.

وتدخل نائب آخر في المشاجرة، موجهًا لكمات إلى نورونيا أثناء محاولته الابتعاد، وقال نورونيا: «بدأ مورينو بسحبي، لمسني، دفعني، وضربني وقال: سأضربك حتى الموت، سأقتلك».

واتهم نورونيا مورينو بالاعتداء عليه وتهديده بالقتل، معلنًا خطته لعقد جلسة طارئة غدًا (الجمعة) لاقتراح طرد مورينو وثلاثة نواب آخرين من الحزب الثوري المؤسسي.

في المقابل، دافع مورينو عن نفسه، مدعيًا أن نورونيا هو من بدأ الاشتباك الجسدي.

وتكشف هذه الحادثة توترات سياسية عميقة بين الحزب الحاكم والمعارضة في المكسيك ومستوى الحوار السياسي في البلاد.