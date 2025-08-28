فيما قتل 17 فلسطينياً بنيران الاحتلال في غزة بينهم 9 من منتظري المساعدات في الساعات الأولى من صباح اليوم (الخميس)، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وفاة 4 أشخاص بسبب التجويع وانعدام الغذاء، بينهم طفلان، خلال 24 ساعة مما رفع من عدد قتلى المجاعة وسوء التغذية إلى 317، بينهم 121 طفلاً.

وأقر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اليوم، بإيقاف الاحتلال إدخال المساعدات لغزة، مشدداً على ضرورة منع إدخال المساعدات الإنسانية لغزة وتشديد حرب التجويع.

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بمزيد من الإبادة بحق المدنيين العزل، فيما ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه دمر مسارات عدة تحت الأرض استخدمتها حركة حماس في جباليا شمال القطاع، موضحاً أن قواته تواصل عملياتها في أنحاء قطاع غزة.

في المقابل، أفصح متحدث الدفاع المدني بغزة، محمود بصل، أن جنوب حي الزيتون سوي بالأرض، ونزح 80% من سكان الحي، مبيناً أن منطقة جباليا تعرضت لغارات وقصف متواصل، وتفجيرات بالروبوتات وسط نزوح جديد.

وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم الحفارات والآليات الثقيلة إلى جانب الروبوتات المفخخة بمعدل 7 عمليات تفجير يومياً، إضافة إلى طائرات مسيرة من نوع كواد كابتر تلقي متفجرات على أسطح المنازل، ما ضاعف من حجم الدمار.

في غضون ذلك، قالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، إن قطاع غزة لم يعد يحتمل الانتظار في ظل عدم وجود مأوى آمن، ومحدودية المياه والغذاء والدواء، موضحة أن هناك مجاعة مُعلنة في غزة، كما أن المعاناة تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

ولفتت بوب، إلى أن المساعدات لدى المنظمة متوفرة، لكن كل ما تحتاجه هو ضمان وصولها، داعية إلى ضرورة وقف العدوان بشكل فوري.

وفي سياق آخر، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي اليوم، مع رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن في العلمين الجديدة، تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء القطري وسط جهود من الوسطاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد موافقة حركة «حماس» على المقترح المقدم من الوسطاء في الـ18 من الشهر الجاري.