فيما تؤكد مصادر عسكرية لبنانية استمرار الجيش تنفيذ قرار سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، والذي أقرته الحكومة سابقاً واستلامه اليوم (الخميس) أكبر عملية جمع للسلاح منذ نهاية الحرب الأهلية، أعلنت حركة «فتح» الفلسطينية، تسليم شحنة أسلحة إلى الجيش اللبناني عند مدخل مخيم الرشيدية في مدينة صور جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الجهات الفلسطينية سلمت اليوم، الدفعة الثانية من سلاح منظمة التحرير الفلسطينية في المخيمات بلبنان إلى الجيش اللبناني، موضحاً أن المخيمات التي سلمت سلاحها هي الرشيدية، والبص، والبرج الشمالي في مدينة صور، على أن تستكمل عمليات التسليم لبقية المخيمات تباعاً.

وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء بدء عملية تسليم السلاح في المخيمات الثلاثة، مبينة أن سبع شاحنات خرجت تحمل أسلحة خفيفة، وقذائف صاروخية من المخيمات ودخولها ثكنة تابعة للجيش اللبناني.

وكان سلاح «حركة فتح» في مخيم برج البراجنة ببيروت قد جرى تسليمه إلى الجيش اللبناني، الخميس الماضي، ضمن المرحلة الأولى من مسار تسليم أسلحة المخيمات الفلسطينية في لبنان.

من جهة أخرى، يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم (الخميس)، على تمديد مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في لبنان حتى نهاية ديسمبر 2026.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن التمديد سيكون لمرة واحدة فقط، إلى 31 ديسمبر 2026، مضيفة أنه بعد هذا التاريخ ستنسحب قوات اليونيفيل بالكامل على مدار 12 شهراً.