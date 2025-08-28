أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت ليل (الأربعاء/الخميس) أن كبار مفاوضيه سيتوجهون إلى الولايات المتحدة غداً (الجمعة) لإجراء محادثات حول الضمانات الأمنية لبلاده في ظل استمرار الحرب الروسية، مبيناً أن الهدف التحرك بأسرع ما يمكن حتى تصبح الضمانات أداة ضغط على موسكو.

وقال زيلينسكي في خطاب، إن رئيس مكتبه أندريه يرماك، ووزير الدفاع السابق رستم عمروف، سيلتقيان مسؤولين أمريكيين في نيويورك غداً (الجمعة)، مبيناً أن كل من يعمل على مضمون الضمانات الأمنية سيشارك في الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية.

وأضاف: يجب أن يرى الروس جدية موقف العالم وحجم العواقب إذا استمرت الحرب، متهماً موسكو برفض التفاوض ونقض وعد كانت قد قطعته للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ميدانياً، أكد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السرية الموالية لروسيا بمقاطعة نيكولاييف، أنه تم استهداف مراكز قيادة وتحكم تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في العاصمة كييف وضواحيها، مبيناً أن كييف وضواحيها تعرضت لاستهدافات شملت منشآت قيادية رئيسية ومراكز قيادة وخطوط اتصالات.

وأشار إلى أن هناك معلومات غير مؤكدة تفيد باستهداف مقر معين في الضواحي، ويوجد في المقر ما يصل إلى 25 ضابطاً من القوات المسلحة الأوكرانية، ونحو 10 ضباط من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما لم تؤكده السلطات الأوكرانية.