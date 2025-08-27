هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، بإخلاء مدينة غزة بالكامل من سكانها، مؤكداً أنه لا مفر منه.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: «إخلاء مدينة غزة لا مفر منه وعلى السكان الانتقال إلى مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع كما هو الحال في مخيمات الوسطى وفي المواصي».

في غضون ذلك، حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، من المخاطر المترتبة على استمرار الاحتلال الإسرائيلي في لعبة إدارة الوقت، بهدف إطالة أمد الحرب والتجويع والتهجير لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، موضحة في بيان أن خطورة تعايش المجتمع الدولي مع المواعيد والتوقيتات المعلنة لنهاية الحرب، سيخلّف أثراً مدمراً وكارثياً في حياة الفلسطينيين، خصوصاً في ظل القتل والمجازر الجماعية المتواصلة في شمال قطاع غزة وفي المدينة، بسبب القصف الوحشي المتواصل أو تفجير الروبوتات المرعبة، بهدف تدمير ما تبقى من منازل في هاتين المنطقتين.

وأكدت الوزارة أن التزايد الحاصل في الوفيات، بسبب المجاعة وسوء التغذية، وكذلك أعداد الضحايا من منتظري المساعدات، يؤكد أن قائمة المدنيين الذين ينتظرون الموت ساعة بعد ساعة تطول كلما طال أمد الحرب، وفشل المجتمع الدولي في وقفها فوراً.

ونددت الوزارة بالعجز الدولي عن علاج الكارثة الإنسانية في القطاع، مؤكدة أنه غير مبرر ولا يمكن استيعابه، خصوصاً بعد صدور التقرير الأممي الخاص بالمجاعة.

وأشارت إلى أن استمرار الحرب غير مبرر ولا هدف له سوى المدنيين الفلسطينيين، ويتطلب صحوة دولية حقيقية وترجمة لإجماع دولي يؤدي إلى إجراءات وعقوبات تضمن فرض إرادة السلام الدولية على حكومة الاحتلال.

جاء ذلك في الوقت الذي اتهم فيه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة ارتكاب جريمة تجويع ممنهجة في حق سكان القطاع.

وأشارت إلى ارتفاع عدد ضحايا الجوع وسوء التغذية إلى 313 قتيلاً، بينهم 119 طفلاً، مبينة أن الاحتلال مستمر في إغلاق المعابر ومنع إدخال 430 صنفاً من الأغذية إلى القطاع، ويهندس لتجويع متعمد بحق الفئات الأشد ضعفاً من أرامل وأيتام ومعاقين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، مقتل 76 شخصاً وإصابة 298 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، موضحة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 62,895 قتيلاً و158,927 جريحاً منذ السابع من أكتوبر 2023.