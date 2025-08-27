أكد مصدر في الدفاع المدني السوداني اليوم (الأربعاء) مصرع تسعة أشخاص نتيجة انهيار منازلهم في مدينة الدامر بولاية نهر النيل شمال العاصمة الخرطوم جراء الفيضانات التي اجتاحت المنطقة، موضحاً أن المياه لا تزال تحاصر خمسة من أحياء المدينة.وتحولت أمطار موسمية غزيرة إلى سيول تسببت في توقف حركة المرور بعد أن غمرت أجزاء من الطريق الذي يصل بين الخرطوم وعطبرة بولاية نهر النيل، وفي ولاية القضارف في شرق السودان، ذكرت الدائرة الحكومية المعنية بالأمطار الموسمية تضرر 600 منزل، كما غمرت المياه نحو 8500 فدان من الأراضي الزراعية.وذكرت غرفة طوارئ الخريف في ولاية القضارف أن السيول أدت إلى عزل قرى وقطع طرق رئيسية، مطالبة بتدخل عاجل من المنظمات الإنسانية لتوفير الغذاء والمأوى والأدوية للمتضررين في مدينتي القلابات الغربية وقلع النحل.وحذرت الهيئة العليا للأرصاد الجوية بالسودان أمس (الثلاثاء) سكان ولايات الخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض، معلنة دخول تلك المناطق مرحلة الخطورة العالية جراء هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية ونشاط رياح.وأعلنت منظمة الهجرة الدولية، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات اجتاحت مدينة دار السلام في ولاية شمال دارفور، وتسببت في تشريد 87 أسرة، موضحة أن النازحين فروا من قرية أبيات جليدات بمحلية أم كدادة، فيما تضررت المئات من المنازل.‏وقدّرت الفرق الميدانية تدمير 182 منزلًا وعدد من المتاجر، بينما تضرر 210 منازل جزئياً.