في حين يكافح رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لإنقاذ حكومة الأقلية التي يقودها، أيد 63% من الفرنسيين حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة وذلك في استطلاع رأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام، اليوم (الأربعاء).وأظهر الاستطلاع الذي أجراه المعهد الفرنسي لصالح قناة «أر تي إل» أن 68% من الفرنسيين لا يرغبون في أن يصوّت النواب على منح الثقة، ويتبنى هذه المعارضة أغلبية واسعة من أنصار حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بنسبة (89%)، والخضر (85%)، وفرنسا الأبية، والحزب (75%)، فيما أيد المقرَّبون من حزب النهضة منح الثقة بنسبة (73%)، بينما أنصار حزب الجمهوريين في حالة انقسام بشأن المسألة (52% مؤيدون، 48% معارضون).ومن بين المستطلَعين، 76% يعتقدون أن مشروع الموازنة لسنة 2026 الذي اقترحه فرانسوا بايرو ليس فعّالاً في تقليص الدين العام، و82% يرون أن الجهود غير موزعة بعدالة وفقاً لقدرة كل طرف، أما بالنسبة لاحتمال استقالة فرانسوا بايرو إذا لم ينل ثقة الجمعية الوطنية، فـ26% من الفرنسيين يعتبرون أن انسحابه قد يزيد الوضع سوءاً في البلاد، وقد يتسبب في أزمة اقتصادية ومالية.وأكد 55% من المستطلعين أن الوضع بالفعل خطير جداً من الناحية الاقتصادية والمالية، ولا يمكن أن يكون أسوأ، في حين يرى 22% فقط أن استقالة ماكرون المحتملة ليست مشكلة بالنسبة للوضع الاقتصادي والمالي للبلاد.وأيد 81% تعيين رئيس وزراء جديد يحظى بتأييد واسع، ويواجه بايرو خطر انهيار حكومته الشهر القادم، بعد إعلانه الإثنين، عن تصويت ثقة عالي المخاطر بشأن خطة تقشفية لا تحظى بالشعبية بقيمة 43.8 مليار يورو، في خطوة أثارت صدمة داخل المشهد السياسي.