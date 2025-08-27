أعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم (الأربعاء)، عن بالغ إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الكسوة، وأسفر عن مقتل 6 جنود من قوات الجيش السوري.وقالت الوزارة في بيان: تعرب سورية عن بالغ إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي نفذته طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي مستهدفة الجيش السوري قرب مدينة الكسوة في ريف دمشق والذي أسفر عن مقتل 6 جنود من الجيش، مؤكدة إن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويمثل خرقاً واضحاً لسيادة سورية ووحدة أراضيها.وأضافت الوزارة: يأتي الاعتداء في سياق السياسات العدوانية المتكررة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مجددة تمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها وفقاً لأحكام القانون الدولي.ودعت وزارة الخارجية السورية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وضع حدٍّ لهذه الاعتداءات المتكررة، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بوقف انتهاكاتها المستمرة ضد سورية وشعبها ومؤسساتها الوطنية.وكان مصدر عسكري سوري قد قال لتلفزيون سورية الرسمي إن 6 عناصر من منتسبي وزارة الدفاع قتلوا إثر استهدافهم بطائرات مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة الكسوة بريف دمشق اليوم، موضحاً أن وحدات من الجيش كانت تجري مناورات على الأسلحة المدرعة في جبل المانع ضمن موقع عسكري قريب من قرية دير علي قبل القصف الإسرائيلي.