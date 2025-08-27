فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدة بيرفوي مايا في دونيتسك، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم (الأربعاء)، أن أي لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني وفولوديمير زيلينسكي يتطلب تحضيراً جيداً.وقال بيسكوف لوسائل الإعلام: «أي تواصل عالي المستوى أو على أعلى مستوى يجب أن يتم التحضير له جيداً ليكون فعالاً»، مضيفاً: كبار المفاوضين الروس والأوكرانيين على اتصال، لكن لم يتم بعد تحديد موعد لإجراء مفاوضات.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في خطابه المسائي المتلفز، أمس، إن محادثات مع ممثلي دول خليجية وأوروبية وتركيا ستُعقد خلال هذا الأسبوع، مضيفاً: من جانبنا، سيتم التحضير لكل شيء على أكمل وجه لإنهاء هذه الحرب.ودعا زيلينسكي إلى مواصلة الضغط الدولي على موسكو، مشيراً إلى أن «الإشارات الوحيدة التي ترسلها روسيا تفيد بأنها تعتزم مواصلة التهرب من المفاوضات الحقيقية»، فيما أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن الرئيس دونالد ترمب يشعر بخيبة أمل من الحرب الروسية الأوكرانية؛ لأنه يعتقد أن هذه حربه، ولا يرى أن هناك حاجة لمواصلتها ويريد أن يتوقف الموت.من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: إن وحدات من مجموعة المركز تمكنت من السيطرة على بلدة بيرفوي مايا في دونيتسك، موضحة أن قواتها استهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في دونيتسك وكبدتها خسائر بـ«400 عسكري».بالمقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إن الهجمات التي شنتها روسيا على البلاد خلال الليل قطعت الكهرباء عن أكثر من 100 ألف مستهلك في ثلاث مناطق، موضحاً أن منشآت الطاقة تضررت للأسف وأدى الهجوم إلى انقطاع الكهرباء في مناطق بولتافا وسومي وتشرنيهيف.