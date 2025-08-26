فيما أعلن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف أن واشنطن ستعقد هذا الأسبوع سلسلة اجتماعات لبحث ثلاثة ملفات؛ غزة وإيران وأوكرانيا، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، عن أمله في التوصل سريعاً إلى حلول بشأن حرب غزة.

وقال ترمب خلال اجتماع دوري لحكومته بالبيت الأبيض: «لا شيء محدداً أو نهائياً بعد، هذه حرب غزة، مستمرة منذ فترة طويلة، إذا نظرتم إليها بعمق، فهي مستمرة منذ آلاف السنين»، مضيفاً: «لا شيء محسوماً بعد، لكننا نأمل أن نصل إلى حلول بسرعة في ما يتعلق بغزة، وكذلك في ما يتعلق بأوكرانيا وروسيا».

وكان ترمب قد توقع أمس نهاية حاسمة للحرب الإسرائيلية في غزة خلال أسبوعين أو ثلاثة، مشدداً على ضرورة أن تنتهي لما تسببه من جوع وموت، خصوصاً أن هناك جهداً دبلوماسياً جاداً للغاية.

في المقابل، أعلن ويتكوف في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة ستجري اجتماعات خلال هذا الأسبوع لبحث ملفات؛ روسيا وأوكرانيا، وإيران وإسرائيل، وحركة حماس، معرباً عن أمله بالوصول إلى تسوية بشأن هذه النزاعات الثلاثة قبل نهاية هذا العام.

وأوضح ويتكوف أنه كان أول دبلوماسي أمريكي يزور غزة، موجهاً كلامه للرئيس الأمريكي: «لقد قمنا بتسليم الغذاء والمساعدات في غزة وفقاً لمبادرتكم الجديدة للمساعدات، التي دفع بها قدماً وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يُشرّفني أن أعمل إلى جانبه».

وأشار ويتكوف إلى أن الولايات المتحدة تتفاوض على انضمام عدة دول جديدة إلى اتفاقيات إبراهام للسلام، مشيداً بترمب الذي قال إنه تمكن من إنهاء أكثر من سبعة نزاعات خلال الأشهر الثمانية الماضية وأنه الأحق بجائزة نوبل للسلام.

من جهة أخرى، قالت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن إن «استهتار» رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصارخ بالحياة البشرية أمر مريع، مشددة بالقول: «لا يمكن لواشنطن إرسال مال لإسرائيل لتستخدمه في قتل فلسطينيين أبرياء من أطباء وممرضين وصحفيين».