بمشاركة 43 دولة ونحو 8 آلاف جندي.. مصر تستضيف «النجم الساطع 2025»

تستعد مصر لاستضافة مناورات «النجم الساطع 2025»، أحد أكبر التدريبات العسكرية في الشرق الأوسط، في الفترة من 28 أغسطس إلى 10 سبتمبر، بقاعدة محمد نجيب العسكرية شمال غرب البلاد.

وتشهد مناورات «النجم الساطع 2025» في نسختها التاسعة عشرة، مشاركة واسعة تضم أكثر من 7900 جندي من 13 دولة، إلى جانب 30 دولة أخرى تشارك بصفة مراقب، ما يعكس الأهمية الإستراتيجية لهذا الحدث العسكري الدولي.

وبدأت مناورات «النجم الساطع» عام 1980، عقب توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، بهدف تعزيز التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة، وتطورت لتصبح حدثًا دوريًا يُعقد كل عامين، لتصبح منصة لتبادل الخبرات العسكرية وتعزيز التنسيق بين الدول المشاركة، مع التركيز على التدريبات البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى عمليات القوات الخاصة.

وتأتي نسخة 2025 في سياق إقليمي معقد، إذ تسعى الدول المشاركة إلى تعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتأمين الاستقرار الإقليمي، وتشمل المناورات سيناريوهات قتالية متنوعة تهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية والتنسيق المشترك بين القوات المشاركة.