بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد السفير ستيفن فاجن، تقليص أعداد القوات الأمريكية في قاعدة «عين الأسد» بمحافظة الأنبار.وأفاد بيان لمجلس النواب، اليوم (الثلاثاء)، بأن اللقاء بحث آلية تقليص أعداد القوات في قاعدة عين الأسد، وتحويل العمل إلى إطارٍ ثنائي محدودٍ داخل إقليم كردستان، تمشياً مع متطلبات الواقع الميدانيّ، وبما يعزز السيادة الوطنية، ويعكس الاستقرار الأمنيّ المتحقّق في البلاد.وأكد المشهداني أنّ الاستقرار الأمنيّ المستدام لا يتحقّق دون ازدهارٍ اقتصاديّ، مشدداً على أهمية دخول الشركات الأمريكية إلى السوق العراقية؛ لدعم القطّاع الخاصّ وتوفير فرص عملٍ واسعةٍ للأيدي العاملة الوطنية.وأكد الجانبان على متانة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، وحرصهما على تطويرها بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة، وبما يعزّز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.ولفت البيان إلى أن اللقاء اختتم بالتأكيد على أنّ تطوير علاقات العراق مع جيرانه يمثل ركناً أساسياً في تعزيز الاستقرار الإقليميّ، ويُساعد في ترسيخ مبادئ حسن الجوار، بما يخدم مستقبل العراق وشعوب المنطقة.وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، قال في وقت سابق، إن واشنطن تواصل مراجعة وضبط وضع قواتها في العراق «عند الاقتضاء» وبما يتسق مع مهام التحالف الدولي لهزيمة داعش في العراق.وأضاف المسؤول، أن واشنطن ملتزمة بإنهاء المهمة العسكرية للتحالف داخل العراق بحلول سبتمبر 2025، لكنها ستواصل دعم عمليات هزيمة داعش في سورية من قواعد داخل العراق حتى سبتمبر 2026. ولفت إلى أنه عقب انتهاء الفترة الانتقالية ستستمر الولايات المتحدة في علاقة تعاون أمني ثنائي مع العراق.يذكر أن أولى مراحل انسحاب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، انطلقت من العراق، وخرج أول رتل عسكري أمريكي بالفعل من قاعدة «عين الأسد» باتجاه سورية الاثنين الماضي.ويشمل الجدول انسحاب قوات التحالف الدولي من قاعدة «عين الأسد» وبغداد بنهاية سبتمبر 2025، مع نقل جزء منها إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، والكويت، فيما سينخفض عدد القوات تدريجياً من نحو 2000 إلى أقل من 500 جندي في أربيل.