ضربة قوية للإرهاب.. نيجيريا تقضي على 35 إرهابياً بالقرب من الكاميرون

أعلنت القوات الجوية النيجيرية أنها نفذت غارات جوية دقيقة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 35 إرهابياً بالقرب من الحدود مع الكاميرون، في إطار عملية «هادين كاي» في ولاية بورنو شمال شرق البلاد بناءً على معلومات استخباراتية موثوقة كشفت عن تجمع الإرهابيين في منطقة كومشي للتخطيط لهجوم على القوات البرية النيجيرية.

وتواجه نيجيريا تحديات أمنية كبيرة في شمال شرق البلاد، حيث تنشط جماعات إرهابية مثل «بوكو حرام» وفرع «تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا» هذه الجماعات، التي بدأت تمردها منذ 2009، تسببت في مقتل أكثر من 40 ألف مدني وتشريد أكثر من مليوني شخص، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت المنطقة تصاعداً في الهجمات على القواعد العسكرية، إذ استولى المسلحون على أسلحة وقتلوا جنوداً، ما دفع الجيش النيجيري إلى تكثيف عملياته العسكرية.

ووفقاً لبيان صادر عن المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية، العميد الجوي إهيمن إيجودامي، استهدفت الغارات أربعة مواقع تجمع للإرهابيين في منطقة كومشي بولاية بورنو، بالقرب من الحدود مع الكاميرون، مؤكداً أنه تم تنفيذ الضربات بدقة عالية، ا أدى إلى تحييد أكثر من 35 مقاتلاً وتدمير خطوط إمدادهم اللوجستية.

وبعد العملية أكدت القوات البرية استقرار الوضع في المنطقة، ما يعكس نجاح الغارات في تعطيل خطط الإرهابيين، في إطار جهود مكثفة من القوات النيجيرية لمواجهة تصاعد الهجمات في شمال شرق البلاد، التي شهدت ذروتها عام 2015 قبل أن تتراجع نسبياً.

ومنذ بداية 2025، عادت الجماعات الإرهابية لتكثيف هجماتها، ما دفع الجيش إلى تعزيز عملياته الاستباقية، وهو ما أشار إليه إيجودامي بأن العملية تُظهر التزام القوات الجوية بتقديم دعم جوي وثيق للقوات البرية، مع التركيز على تعطيل خطوط الإمداد الإرهابية وممرات تحركهم على طول الحدود الشمالية الشرقية.

في سياق متصل، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي على صفقة بيع أسلحة بقيمة 346 مليون دولار لنيجيريا، تشمل قنابل وصواريخ وذخائر لتعزيز قدراتها في مواجهة الجماعات الإرهابية، ومع ذلك، أثارت هذه الصفقة جدلاً بسبب تقارير سابقة عن انتهاكات حقوق الإنسان في عمليات الجيش النيجيري، بما في ذلك غارات جوية أدت إلى مقتل مدنيين.