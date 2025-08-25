أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الإثنين)، أن تجويع شعب بأكمله جريمة يجب أن تتوقف فوراً، موضحاً أنه ناقش مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الوضع المأساوي في غزة.



وقال ماكرون: «نعمل بشكل وثيق مع قطر لضمان نجاح جهود الوسطاء، والتحضير لمؤتمر حل الدولتين في نيويورك في 22 سبتمبر القادم». في غضون ذلك، أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن صدمتها لمقتل عدد من الصحفيين وعمال الإنقاذ ومدنيين آخرين في غارة إسرائيلية في غزة، مشدّدة على ضرورة التحقيق في الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر في غزة. وطالبت الخارجية الألمانية الحكومة الإسرائيلية مراراً وتكراراً بمنح الصحفيين حق الوصول وتوفير الحماية لهم في غزة. بدوره، طالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بحماية الطواقم الطبية والصحفية في غزة، والتحقيق بشكل سريع في استهدافهم ومقتلهم، مؤكداً أن المجازر المروعة الأخيرة في غزة تسلّط الضوء على المخاطر التي تواجه الطواقم الطبية والصحفيين. فيما شدّد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على ضرورة وقف الهجمات على المرافق الصحية ووقف إطلاق النار فوراً في غزة. وكان موقع «بوليتيكو» قد نقل عن مديرة الإعلام والاتصال بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن المجاعة في غزة قرار اتخذه مسؤولون في حكومة إسرائيل لتجويع الشعب. بالمقابل، أيد 73% من الإسرائيليين إنهاء الحرب وإبرام صفقة تبادل، وأظهر استطلاع رأي لمعهد «آغام» نشره موقع «والا» الإسرائيلي أن ثلثي الإسرائيليين يعتقدون أن إدارة الحرب تتم وفق اعتبارات سياسية. وأشار الاستطلاع إلى أن 64% من الجنود يعتقدون أن الحرب تُدار وفق حسابات سياسية، مؤكداً أن 40% من الجنود النظاميين والاحتياط يرون أن هناك انخفاضاً في دوافع الخدمة لديهم. وأشار إلى أن 54% من ناخبي «الليكود» يؤيدون إنهاء الحرب في غزة في إطار صفقة تبادل، و73% من جنود الاحتياط والنظاميين أيضاً يؤيدون إنهاء الحرب، في حين أن 26.1% فقط يؤيدون استمرارها.