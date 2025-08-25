هدد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو بتعطيل مبادرات الائتلاف الحاكم إذا استمر اثنان من أعضاء التحالف في الاعتراض على العقوبات ضد إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية.وقال في تصريحات صحفية اليوم (الإثنين): «إذا استمر حزبا الليبراليين الفرنكفونيين والقوميين الفلمنكيين في اعتراضهما على اقتراح اتخاذ موقف حازم تجاه انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، ولم يتخذ الائتلاف أي إجراء يدعم الاعتراف بدولة فلسطين، فإن الائتلاف الحاكم سيواجه أزمة عميقة».إنذار وزير الخارجية يأتي قبل يومين من الاجتماع الاستثنائي الذي دعا فيه رئيس الحكومة البلجيكي بارت دي ويفير إلى عقده بعد غد (الأربعاء)، بهدف التوصل إلى موقف موحد بين أحزاب الائتلاف بشأن العقوبات ضد إسرائيل ومسألة الاعتراف بدولة فلسطين.ويمهد الانقسام في الائتلاف الحاكم بشأن القضية الفلسطينية لمساهمة وزير الخارجية ماكسيم بريفو في النقاشات الجارية على الصعيد الأوروبي حول القضية الفلسطينية. ومن المقرر أن تتصدر مسائل العقوبات ضد إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية وحرب أوكرانيا محادثات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يومي الجمعة والسبت في الدنمارك.ويُعِد وزير خارجية بلجيكا قراراً بمنع دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. ومن المقرر أن يعرض القرار خلال جلسة طارئة للحكومة الأربعاء القادم.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن بلاده ستترأس مع السعودية مؤتمر حل الدولتين في نيويورك خلال شهر سبتمبر القادم، مؤكداً مضي الرياض وباريس إلى تحقيق مسار ملزم يعزز الاعتراف بدولة فلسطين، ويحقق فرص السلام الإقليمي.واستضافت الأمم المتحدة في يونيو الماضي مؤتمر تحالف حل الدولتين برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، واعتمد المؤتمر الوثيقة الختامية التي تسعى إلى تكريس صور الحلول بشأن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.وكشف ماكرون أن بلاده ستعترف رسمياً بدولة فلسطين خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.وانضمت إلى جانب فرنسا، كندا وأستراليا، العضوان في مجموعة العشرين، إضافة إلى أندورا وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلاندا والنرويج والبرتغال وسان مارينو وسلوفينيا وإسبانيا، معلنة استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية.