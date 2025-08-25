جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على شروط بلاده لوقف الحرب وتحقيق السلام مع أوكرانيا.وشدد لافروف في مقابلة مع شبكة «إن.بي.سي نيوز» أمس الأحد، على أن الضمانات الأمنية المقدمة إلى أوكرانيا من قبل الدول الغربية يجب أن تشارك فيها بلاده.وقال إن الرئيسين الروسيي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترمب ناقشا مسألة الضمانات الأمنية، مضيفا أن أمن أوكرانيا يجب أن تضمنه مجموعة تضم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. وأوضح أن المجموعة يمكن أن تضم أيضا ألمانيا وتركيا ودولا أخرى.ولفت إلى أن الدول الضامنة ستتكفل بأمن أوكرانيا التي يجب أن تكون محايدة، وغير منحازة لأي تكتل عسكري وغير نووية، مشددا على أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي«الناتو» غير مقبولة بالنسبة لبلاده.وكشف لافروف عن شرط آخر تتمسك به بلاده، ويتمثل في «حماية الناطقين بالروسية في الشرق الأوكراني»، ما يعني ضرورة إجراء نقاش حول الأراضي.وكان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أعلن مساء أمس أن روسيا ستشارك في محادثات الضمانات الأمنية، لافتا إلى أنها قدمت تنازلات مهمة بشأن كييف.وكشفت مصادر رفيعة المستوى الأسبوع الماضي أن بوتين يطالب أوكرانيا بالتنازل عن منطقة دونباس بالكامل والتخلي عن طموحاتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والبقاء على الحياد وعدم إدخال قوات غربية إلى أراضيه.