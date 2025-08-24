طالب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير اليوم (الأحد) رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باغتنام الفرصة المتاحة حالياً لإبرام صفقة تقضي بتحرير الأسرى في قطاع غزة، مؤكداً في رسالة وجهها إليه أن أي خطوة نحو احتلال غزة بشكل كامل ستعرّض حياة الرهائن لخطر بالغ.

وأشار إلى أن الاعتبارات العملياتية والأمنية تُحتّم التعامل مع هذا الملف بحذر شديد، مبيناً أنه نجح خلال الأشهر الماضية في تهيئة ظروف ميدانية وأمنية ملائمة تتيح التوصل إلى صفقة، ودعا زامير القيادة السياسية إلى استغلال اللحظة وعدم إضاعتها.

يأتي ذلك بالتزامن مع ضغوطات متزايدة على رئيس الوزراء الإسرائيلي للتوصل إلى صفقة خصوصاً في ظل المجاعة الكبيرة التي تعيشها غزة وجرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

من جهة أخرى، أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، أن سكان قطاع غزة يعيشون الجحيم بجميع أشكاله، موضحاً في منشور على حسابه في «إكس» أن الوقت حان لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن ترويج رواية مغايرة، وأن تسمح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدات دون قيود، وأن تتيح للصحفيين الدوليين التغطية المستقلة من داخل غزة.

وقالت الأونروا في بيان إن مخازنها وحدها في الأردن ومصر ممتلئة، مشيرة إلى أنه يوجد ما يكفي من الأغذية والأدوية ومستلزمات النظافة الصحية، وهي جاهزة لملء 6000 شاحنة، مضيفاً: يجب على إسرائيل أن تسمح لنا بتقديم المساعدات إلى غزة.