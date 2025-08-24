نفى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافرف، أن تكون قمة ألاسكا التي عقدت الأسبوع الماضي بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب قد بحثت عقد لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موضحاً أن هذه المسألة تمت إثارتها لاحقاً.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة «إن بي سي نيوز» اليوم (الأحد): تم الترويج لهذه الشائعات بشكل رئيسي من قِبل زيلينسكي نفسه ورعاته الأوروبيين، مضيفاً: هذه القضية لم تناقش في أنكوريج، بل طُرح الموضوع لاحقاً، عقب اجتماع في واشنطن بين الرئيس الأمريكي وضيوفه الأوروبيين.

وأشار إلى أنه بعد هذا الاجتماع، قال بوتين بوضوح في محادثة هاتفية مع ترمب، إن موسكو مستعدة لمواصلة المفاوضات المباشرة التي بدأت في إسطنبول، موضحاً أن بوتين أشار إلى عقد ثلاث جولات سابقة بالفعل.

وشدد لافروف على ضرورة التخطيط الجيد للاجتماعات رفيعة المستوى، قائلاً: «من الضروري وجود عملية تحضيرية متفق عليها بين الطرفين قبل اللقاء».

وأضاف: لتحقيق ذلك، اقترحنا رفع مستوى الوفود التي اجتمعت وستجتمع في إسطنبول لمناقشة قضايا محددة يجب عرضها على الرئيسين بوتين وزيلينسكي، مؤكداً أن هذه القضايا ذات طابع إنساني وعسكري وسياسي.

ميدانياً، قال مسؤولون روس اليوم إن هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة خلال الليل على عدد من منشآت الطاقة الروسية أدت إلى خفض الطاقة في محطة «كورسك» للطاقة النووية، وأشعلت النيران في محطة لتصدير الوقود في ميناء «أوست لوجا».

وذكر المكتب الصحفي للمحطة النووية أن الهجوم تسبب في انخفاض القدرة التشغيلية للوحدة الثالثة بالمحطة بنسبة 50%، لكنه لم يوقع إصابات، وجرى إخماد الحريق، وأن الإشعاع في الموقع والمنطقة المحيطة به لم يتجاوز المستويات الطبيعية.