حذر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم (الأحد) من سياسة الاحتلال الساعية لعدم وقف عدوانه قبل فرض ترتيبات تتيح له مواصلة حرب الإبادة والتجويع لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني ومواصلة الاستيطان وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية.وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها أمام هذه السياسة الإسرائيلية المدمرة التي ستؤدي إلى حدوث فوضى تشمل المنطقة بأسرها، معرباً عن استغراب الجانب الفلسطيني حيال هذا الصمت الأمريكي غير المبرر وغير المسؤول.وقال أبو ردينة: "دولة الاحتلال تتحدى جميع دعوات المجتمع الدولي التي تنادي بضرورة وقف الحرب، ووقف الممارسات الإسرائيلية المخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، من خلال إصرارها على مواصلة عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني، الذي كان آخره ما جرى في قرية المغير من تدمير وتخريب لممتلكات المواطنين، وإفلات لإرهاب المستوطنين، كما يجري في جنين وطولكرم ومخيماتهما، وغيرهما من المدن الفلسطينية، داعياً إلى التعامل بجدية أمام استهتار الاحتلال واستخفافه بالشرعية الدولية والقانون الدولي، ورفضه الإدانات الدولية الواسعة، خصوصاً موقف الأمم المتحدة المهم والشجاع، إلى جانب تصريحات مهمة كثيرة من زعماء دول العالم، ما يؤكد أنه حان الوقت للتحرك وإجبار إسرائيل على التراجع عن سياساتها العدوانية قبل فوات الأوان لإنهاء الحرب ووقف حرب الإبادة والتجويع.