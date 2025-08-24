أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، إتمام عملية تبادل 292 أسيراً بالمناصفة مع أوكرانيا، مؤكدة أن عملية التبادل جاءت بوساطة إماراتية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنه في 24 أغسطس تمّت إعادة 146 عسكرياً روسياً من الأراضي الأوكرانية، وبالمقابل، تم تسليم 146 أسيراً من القوات الأوكرانية، موضحة أنه، إضافة إلى ذلك، تمّت إعادة 8 مواطنين روس من سكان مقاطعة كورسك، كانوا محتجزين بشكل غير قانوني من قِبل كييف، وسيُعادون إلى ديارهم.

وأشار البيان إلى أن العسكريين الروس يتواجدون حالياً على أراضي بيلاروسيا، ويتلقّون الدعم النفسي والطبي اللازم، وسيُنقَلون إلى روسيا للخضوع للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية نجاح جهودها في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، بالتوصل إلى تبادل جديد شمل 146 أسيراً من كل جانب، ليبلغ مجموع الأسرى الذين تمّ تبادلهم عبر الوساطات الإماراتية 4641 أسيراً. وأعربت عن شكرها للبلدين الصديقين على تعاونهما في إنجاح جهود الوساطة الإماراتية، ما يعكس تقديرهما لدولة الإمارات كوسيط موثوق يعمل على دعم المساعي الرامية إلى حلّ الأزمة بين البلدين.

يأتي ذلك فيما تتواصل الجهود الأمريكية لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا وسبل وقف الحرب الروسية الأوكرانية.