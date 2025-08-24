نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مصادر عسكرية تحذير جيش الاحتلال من أن تنفيذ مطلب الحكومة بتدمير مدينة غزة بالكامل قد يستغرق نحو عام، ما قد يؤدي إلى أزمة في قوات الاحتياط التي تعاني من تراجع في التعبئة والدافعية.وأكدت المصادر أن إخلاء غزة، التي يسكنها نحو 1.2 مليون فلسطيني، سيستغرق وقتا أطول من إخلاء رفح، التي تطلّب إخلاؤها نحو أسبوعين.وحسب المصادر، فإن تنفيذ عملية واسعة في مدينة غزة، على غرار العمليات السابقة في رفح وبيت حانون، يحتاج إلى تجهيزات واسعة، بما يشمل إنشاء مناطق لاستيعاب السكان قبل بدء العمليات القتالية.وأفاد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، بأنه لا ينوي شن هجوم على المدينة حتى يتم استكمال الاستعدادات العملياتية والقانونية اللازمة، رغم مطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتسريع العملية.وتحدث الجيش عن ضرورة استنفاد المفاوضات مع حماس لاستعادة أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين قبل بدء الهجوم، خشية تعرضهم للأذى أثناء القتال المكثف.ويقدر جيش الاحتلال وجود نحو 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينهم 20 على قيد الحياة، بينما يقبع أكثر من 10 آلاف فلسطيني في السجون الإسرائيلية.وكشفت الصحيفة توترا بين كبار قادة الجيش والقيادة السياسية بشأن العملية، مع استمرار الخلاف حول إمكانية تعريض حياة الأسرى للخطر، ولفتت إلى أن رئيس الأركان ملتزم بالعمل وفق التوجيهات القانونية للمدعية العسكرية يفعات تومر يروشالمي.ونقلت هآرتس أن تقديرات داخل المؤسسة الأمنية بأن حكومة بنيامين نتنياهو، قد تنهار إذا لم يتم تنفيذ عملية احتلال غزة، وسط تهديدات وزراء من الحكومة بالانسحاب حال التوجه نحو صفقة تبادل للأسرى ووقف إطلاق النار.يذكر أن جيش الاحتلال استدعى نحو 60 ألف جندي احتياط يتوقع التحاقهم بالخدمة في الثاني من سبتمبر القادم. ومن المقرر أن يحل هؤلاء محل القوات النظامية في الضفة الغربية والحدود الشمالية مع لبنان وسورية، لتمكين تلك القوات من المشاركة في عملية احتلال مدينة غزة.