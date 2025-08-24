كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هجماتها على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، واستمرت في نسف المنازل السكنية، مستخدمة الروبوتات المفخخة في عمليات التفجير، في وقت كثفت المدفعية من قصف وسط المخيم بشكل عنيف.وأعلنت مصادر فلسطينية مقتل العشرات أثناء تسلمهم مساعدات إنسانية في منطقة زيكيم شمال القطاع، إضافة إلى محور نتساريم في الوسط.وأفاد مصدر طبي في مستشفيات غزة بأن ما يزيد على 40 فلسطينياً قُتلوا منذ فجر اليوم جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة في القطاع المحاصر.وأكد مستشفى العودة في مخيم النصيرات استقباله خلال الـ24 ساعة الماضية 3 قتلى و16 إصابة جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النيران صوب تجمعات المواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة.وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات على شمال غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف على المناطق الشرقية للمدينة.وترافقت التطورات الميدانية، مع بدء المرحلة التمهيدية من احتلال مدينة غزة، في حين أفادت مصادر إسرائيلية بأن احتلال المدينة التي يقطنها نحو مليون فلسطيني قد يستغرق أكثر من سنة.وتواصل عشرات العائلات مغادرة أحيائها في مدينة غزة وفي شمالي القطاع الفلسطيني نحو مناطق الوسط والجنوب جراء الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة في إطار ما تسمى عملية «عربات جدعون 2»، في حين أفادت مصادر طبية بمقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين في مجازر جديدة، فيما ارتفع عدد القتلى جراء المجاعة.وينفذ جيش الاحتلال عمليات قصف وتدمير مركزة منذ نحو أسبوعين في أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة شرق وجنوب مدينة غزة، وفي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.وقال الجيش الإسرائيلي اليوم، إن قوات اللواء 401 عادت خلال الأيام الماضية للقتال في جباليا، وتسعى لاستهداف قدرات حماس وتدمير بنى تحتية عسكرية فوق الأرض وتحتها.