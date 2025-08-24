أدى ارتفاع منسوب مياه نهر القاش الموسمي في ولاية كسلا شرق السودان إلى محاصرة وعزل مئات الأسر في منطقة تِنّدِلاي.وطالب مواطنون في منطقة تندلاي شمال مدينة كسلا بضرورة توفير جسر جوي لمتابعة الوضع الإنساني وتقديم الدعم الإغاثي لآلاف المدنيين المحاصرين.وأفاد المواطنون بأن توقف مصادر مياه الشرب جعل السكان يعتمدون بشكل كامل على مياه النهر والفيضان في ظل انعدام الكلور ووسائل تنقية المياه، محذرين من خطورة الأمراض التي قدّ تنجم عن تدهور الوضع البيئي وانتشار الأوبئة.وتعتبر المناطق الشمالية لولاية كسلا من أكثر المناطق بشرق السودان عرضة للفيضانات، ما جعل الأهالي يطالبون بخطط وقائية دائمة كإنشاء سدود وحواجز ترابية للحد من تكرار الكوارث الطبيعية.على الصعيد الميداني، يسيطر الهدوء الحذر على الجبهات في محور ولاية شمال كردفان غرب السودان، في ظل توقعات بمواصلة قوات الجيش عملياتها النوعية باستهداف مواقع وأهداف للدعم السريع في المنطقة.وفي الفاشر، استمر الوضع داخل المدينة على وقع قصف مدفعي يومي مستمر من قبل قوات الدعم السريع على مناطق متفرقة داخل المدينة المحاصرة منذ عام ونصف العام.يأتي هذا فيما تستمر الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو منذ أبريل 2023، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف، ونزوح أكثر من 13 مليون شخص داخل البلاد وخارجها.فيما حذرت الأمم المتحدة أخيرا من أن 17 منطقة سودانية باتت مصنفة على أنها معرضة لخطر المجاعة، بما في ذلك أجزاء من دارفور وجبال النوبة والخرطوم والجزيرة.