أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية أن قواتها العسكرية أطلقت طلقات تحذيرية يوم الثلاثاء، 19 أغسطس، بعد أن عبرت مجموعة من الجنود الكوريين الشماليين الخط الفاصل العسكري في المنطقة المنزوعة السلاح (DMZ) التي تفصل بين الكوريتين.

وجاء هذا الإعلان رداً على بيان صادر عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، التي اتهمت كوريا الجنوبية بارتكاب «استفزاز متعمد» من خلال إطلاق أكثر من 10 طلقات تحذيرية باستخدام مدفع رشاش عيار 12.7 ملم تجاه جنود كوريين شماليين كانوا يعملون على مشروع تعزيز الحدود.

وأكدت كوريا الجنوبية أن الجنود الشماليين عادوا إلى أراضيهم بعد التحذير دون وقوع أي تبادل لإطلاق النار، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة بين البلدين المتجاورين، حيث تُعد المنطقة المنزوعة السلاح التي تمتد بطول 248 كيلومتراً وعرض 4 كيلومترات- واحدة من أكثر الحدود تحصيناً في العالم، مع وجود ملايين الألغام وأسلاك شائكة وقوات عسكرية من الجانبين.

وفي أكتوبر 2024، أعلنت كوريا الشمالية عزمها إغلاق حدودها الجنوبية بشكل دائم، وقامت بتفجير أجزاء من الطرق والسكك الحديدية التي تربط بين الدولتين رمزياً، مشيرة إلى أنها أبلغت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية بهذا القرار لتجنب «سوء التقدير أو الصراع العرضي».

ووفقاً لبيان اللواء كو جونغ تشول، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي، فإن الجنود الشماليين كانوا يعملون على مشروع لبناء حواجز دائمة لإغلاق الحدود عندما تم استهدافهم بالطلقات التحذيرية، واعتبر هذا التصرف «استفزازاً خطيراً» قد يؤدي إلى تصعيد «لا يمكن السيطرة عليه».

وهددت كوريا الشمالية باتخاذ «إجراءات مضادة» إذا استمرت مثل هذه الأعمال، من جانبها، أشارت القيادة العسكرية الكورية الجنوبية إلى أن الجنود الشماليين عَبروا الخط الفاصل أثناء أعمال بناء، ولم تُعتبر الحادثة متعمدة بسبب الطبيعة الكثيفة للغابات في المنطقة التي قد تحجب علامات الحدود.

تأتي هذه الحادثة في ظل جهود الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، لي جاي ميونغ، المنتخب في يونيو الماضي، لتخفيف التوترات عبر تعزيز «الثقة العسكرية» واستعادة اتفاق عسكري بين الكوريتين وقّع عام 2018، ومع ذلك رفضت كوريا الشمالية هذه المبادرات، حيث أعلنت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم كيم جونغ أون، أن بلادها «ليس لديها رغبة في تحسين العلاقات مع سيول».