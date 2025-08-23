وسط استمرار الأمطار على عدد من المحافظات اليمنية، بينها صنعاء، ووسط تخاذل الحوثيين عن ترميم المنازل الأثرية القديمة، انهار منزلان أثريان، اليوم (السبت)، في مدينة صنعاء القديمة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها.





واتّهم ناشطون يمنيون في صنعاء جماعة الحوثي بنهب أموال الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية، والاستفادة منها لصالح منازل قياداتها وعدد من الموالين لها، فيما تُركت المنازل الأثرية تتعرض للتدمير، مؤكدين أن عملية الترميم التي تنفذها الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية، والتي يسيطر عليها الحوثيون، تخضع لشروط عنصرية ووساطات ومحسوبية.

وأفاد الناشطون أن المنزلين اللذين دُمّرا بشكل كلي يقعان في حارة الحرقان بصنعاء القديمة، مؤكدين أن هناك منزلاً ثالثاً تعرض لأضرار بالغة، محمّلين الهيئة المسؤولية الكاملة، كون المدينة التاريخية مدرجة على قائمة التراث العالمي، وبالتالي يجب تنفيذ إصلاحات عاجلة للمنازل الآيلة للسقوط.

وشهدت اليمن أمطاراً غزيرة وسيولاً جارفة وصواعق رعدية في محافظات: عدن، تعز، لحج، حضرموت، شبوة، الحديدة، حجة، مأرب، أبين، سقطرى، أدت إلى وفاة 15 شخصاً، بينهم أطفال، وجرح 6 آخرين، نتيجة السيول وانهيار المنازل والصواعق الرعدية، وفقاً لما رصدته وسائل إعلام محلية ومراكز الدفاع المدني.

واجتاحت السيول الجارفة، اليوم، محافظتي عدن ولحج. وبحسب شهود عيان، فإن مناطق الوهط بمحافظة لحج، ومنطقتي بئر أحمد والحسوة في العاصمة المؤقتة عدن، شهدت تدفقاً كبيراً للسيول القادمة من المرتفعات الشمالية.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن سيارة تقل سبعة أشخاص جرفتها السيول في منطقة الحسوة، وتم إنقاذ عدد منهم، فيما لم تُعرف بعد تفاصيل مصير الباقين. كما تسببت السيول في انهيار جزئي لجسر العرائس في منطقة العند، ما أدى إلى انقطاع الطريق وتعطّل حركة المرور بشكل مؤقت، إضافة إلى أضرار جزئية في الأراضي الزراعية والمنازل والممتلكات.

وفي محافظة تعز، تعرض الطريق الدولي الرابط بين تعز والقبيطة ولحج، عند نقيل ضمران، لانهيار صخري بسبب الأمطار، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة وتعطّل حركة المرور.

وبحسب المؤسسة العامة للمياه، فإن السيول في عدن تسببت بتوقف تموين المياه من حقل بئر أحمد، جراء تعرض الخطوط لأضرار جسيمة.

في الوقت ذاته، اطّلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، من رئيس الوزراء، سالم صالح بن بريك، على الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من آثار المنخفض الجوي، وحالة الطقس غير المستقرة التي تسببت بهطول أمطار غزيرة، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظات حضرموت، ولحج، وشبوة.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى تقرير أولي بشأن الأضرار التي خلفتها السيول والأمطار الغزيرة في الممتلكات العامة والخاصة، والحيازات الزراعية، والطرقات، والبنى التحتية، والخدمات الأساسية، والجهود المنسقة مع مختلف الجهات المعنية والمنظمات الإقليمية والدولية لتقديم العون، وعمليات الإنقاذ والمساعدة للمتضررين والعائلات المنكوبة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أهمية العمل على سياسات أكثر استدامة، لرفع قدرات مراكز الإنذار المبكر، والتكيف مع المتغيرات المناخية، خصوصاً في المحافظات الشرقية من البلاد.