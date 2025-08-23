دعا زعيم حزب «أزرق أبيض» وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، اليوم (السبت)، إلى إسقاط حكومة نتنياهو، وتشكيل حكومة جديدة تعمل على إطلاق سراح الرهائن وتمرير قانون التجنيد، مشدداً على ضرورة أن تضم الحكومة الجديدة زعماء المعارضة يائير لابيد وأفيغدور ليبرمان، واستبعاد المتطرفين، وفي مقدمتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وقال غانتس في مؤتمر صحفي: «لا تراجع عن ملاحقة حركة حماس، لكن الإفراج عن الرهائن يجب أن يكون أولاً».

ورد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على بيني غانتس، بالقول: «الناخبون اختاروا سياسة اليمين وليس سياسة غانتس»، مشدداً على أن الحكومة لن تعقد صفقات استسلام مع حركة حماس.

وفي غضون ذلك، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بمقتل ضابط برتبة ملازم في انفجار عبوة ناسفة خلال حادث عملياتي في قطاع غزة، مؤكداً ارتفاع عدد قتلاه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 899 ضابطاً وجندياً، بينهم 455 سقطوا خلال العملية البرية في قطاع غزة.

من جهة أخرى، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن احتلال مدينة غزة سيبدأ بعد الانتهاء من تطويقها، وهو ما سيستمر نحو شهرين، مبيناً أن رئيس الأركان يريد أن يكون احتلال غزة بطيئاً حفاظاً على حياة الجنود وتجنباً للمسّ بالرهائن.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال سيبدأ في الأيام القادمة العمل على إجلاء الفلسطينيين من مدينة غزة، فيما قال شهود عيان إنهم شاهدوا جنوداً إسرائيليين في حي الصبرة بمدينة غزة، وكانوا يتمركزون بالقرب من مبنى كان يضم مدرسة.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قالت، اليوم، إن فرقاً محلية من غزة وأخرى من منظمات دولية باشرت أعمال ترميم وإعادة تشغيل المستشفى الأوروبي في شرق خان يونس، حيث قُتل محمد السنوار في مايو الماضي.

وبحسب الخطة الهادفة لإخلاء السكان من مدينة غزة، التي صادق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإنه سيُعاد تشغيل المستشفى الأوروبي في خان يونس ليحلّ محل المستشفيات التي سيتم إخلاؤها من مدينة غزة، مثل مستشفى الشفاء والمستشفى المعمداني.

في المقابل، دان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتدمير وطرد المنظومة الصحية من القطاع في إطار خطته المعلنة لاحتلال المدينة، موضحاً أن المستشفى الأوروبي لا يمكن أن يكون بديلاً عن مستشفيات الشمال، وفق ما يخطط له الاحتلال.