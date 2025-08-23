قُبيل لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الإثنين) وصل الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج إلى اليابان، اليوم (السبت)، في أول قمة رسمية مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

ويسعى ميونج إلى تحسين العلاقات رغم الصعوبات الناتجة عن الماضي الحربي بينهما، كما أن الزيارة تصادف الذكرى الـ 60 لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين سول وطوكيو.

وتواجه اليابان وكوريا الجنوبية قضايا مشابهة، تتراوح بين تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصواريخ، إلى جانب انخفاض معدلات الولادة داخلياً، بالإضافة إلى تحديات مشتركة تمثلت في تعميق التعاون مع الولايات المتحدة في المجال الأمني، مع معالجة التهديدات الاقتصادية الناجمة عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برفع الرسوم الجمركية على الواردات.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي، الذي اتخذ سابقاً موقفاً حازماً بشأن قضايا الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية بين 1910 و1945، قد خفف من لهجته واعتمد نهجاً دبلوماسياً أكثر براجماتية.

وقال إيشيبا إنه يرغب في تطوير العلاقات، واصفاً البلدين بـ«شريكين مهمين» يجب عليهما معالجة القضايا العالمية بشكل مشترك، وأن التعاون بين الجانبين يعود بالنفع على استقرار المنطقة والعالم أوسع، بينما شدد لي على ضرورة التعاون المتبادل «المستقبلي والمنفعي» مع اليابان.

ومن المقرر أن يسافر لي من اليابان إلى الولايات المتحدة لعقد قمة مع ترمب، وسط توقعات بأن يناقشا مسألة الرسوم الجمركية.