أعلنت السلطات الأمنية في محافظة السويداء تحرير عدد من المدنيين المخطوفين وتسليمهم إلى ذويهم.وأفاد قائد الأمن الداخلي في السويداء العميد أحمد الدالاتي، في فيديو بثته قناة الإخبارية السورية اليوم (السبت)، بأن الحادثة جرت قبل 10 أيام عندما كان المخطوفون متجهين نحو السويداء من جهة مدينة صحنايا بمحافظة ريف دمشق، لكنه لم يذكر عدد المخطوفين الذين تم تحريرهم.وقال: «وصلنا بلاغ باختطاف حافلة، وبعد مساعٍ حثيثة، ومتابعة أمنية بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي بدرعا، استطعنا الوصول إلى معلومات عن وجود العائلة في مناطق أهلنا من البدو».وأضاف الدالاتي أن الحادثة جرت على خلفية أن من أخذوهم لديهم مختطفون داخل السويداء، وأنهم كانوا يتعرضون لابتزاز ولا يستطيعون الوصول إلى ذويهم، مشدداً على أن موضوع الاختطاف مدان ومستنكر. وأكد أنه من خلال بعض القنوات تم التواصل مع الخاطفين وإعادة المختطفين إلى ذويهم بسلام. ونقل عن المختطفين المحررين قولهم إن الخاطفين عاملوهم بشكل جيد، داعياً إلى ضرورة إغلاق هذا الملف سريعاً. ودعا الدالاتي كل من لديه مفقود في السويداء للتوجه إلى الدولة، مؤكداً أنها ستقوم بمسؤولياتها بكامل جهدها لاستبيان مصيرهم وإعادتهم.وتشهد السويداء منذ 19 يوليو الماضي وقفاً لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعاً بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلّفت مئات القتلى.وتبذل الحكومة السورية جهوداً مكثفة لضبط الأمن منذ الإطاحة في الثامن من ديسمبر 2024 بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بعد 24 سنة أمضاها في الحكم.